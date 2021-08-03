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Общество3 августа 2021 13:47

Не работавший два дня светофор в центре Рязани включили

Хотя администрация раньше среды это сделать не обещала
Источник:kp.ru
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В Рязани возобновил работу светофор на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Дзержинского.

В Рязани возобновил работу светофор на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Дзержинского.

3 августа в Рязани возобновил работу светофор на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Дзержинского. Объект был переведен в режим мигающего желтого с воскресенья.

«В воскресенье в результате ДТП была повреждена стойка светофора. Сейчас закупаются материалы для его ремонта. Восстановить работу объекта планируется завтра», - сообщила администрация Рязани, имея ввиду среду.

Тем не менее, уже днем вторника горожане заметили, что светофор заработал вновь.

Светофор не работал с воскресенья, 1 августа.

Светофор не работал с воскресенья, 1 августа.