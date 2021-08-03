Журналистам объяснили, как аккредитоваться на выборах в Госдуму

Стартовал прием заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для работы на выборах депутатов Государственной Думы. Они пройдут 17, 18 и 19 сентября.

По этому случаю в Рязани прошла онлайн-конференция с участием представителей региональных СМИ и членов Общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе. Главной темой разговора стало постановление правительства РФ, регламентирующее порядок получения разрешения на работу на участках. Его можно оформить в региональном избиркоме.

Председатель общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина подчеркнула особую важность объективного освещения голосования.

- Предстоящие выборы очень важны. Поэтому мы как общественники и вы как люди, рассказывающие о голосовании, должны сделать все для его честного освещения, - сообщила Наталья Николаевна.

Журналисты аккредитованных СМИ, согласно постановлению ЦИК РФ, могут наблюдать за процессом в течение всего периода голосования на участках и при установлении итогов голосования и определения результатов выборов.