Любимов отправил министра ТЭК и ЖКХ Андрея Устинова в отставку.

Губернатор Николай Любимов отправил в отставку министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрея Устинова. Это произошло 3 августа прямо на заседании регионального правительства.

— В этом году стала серьезно пробуксовывать работа по ряду направлений, которые находятся под контролем министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области, — заявил Любимов и перечислил характер жалоб, которые поступают от населения:

- накопление отходов на контейнерных площадках и несвоевременный вывоз мусора;

- нарекания в проведении капремонта многоквартирных домов;

- затягивание сроков благоустройства дворов и общественных территорий;

- проблемы с реконструкцией систем водоснабжения, водоотведения и ремонту теплосетей.

— Очень жаль, Андрей Олегович [Устинов]. Вы, наверно, сами понимаете, что не вполне справляетесь с работой на посту министра. Сожалею, но вам придется оставить занимаемую должность и подыскать другую работу, — заявил губернатор.

ДОСЬЕ «КП»

Устинов Андрей Олегович родился 7 июля 1976 года в Рязани.

В 1998 году окончил Рязанскую государственную радиотехническую академию по специальности – «Радиотехника». В 2000 году также окончил Рязанскую государственную радиотехническую академию по специальности – «Экономика и управление на предприятии».

С 1998 по 2001 год — мастер службы энергетика и энергетиком цеха на ЗАО «Рязанский завод автоагрегатов АМО «ЗИЛ».

С 2001 по 2006 год — служба в органах налоговой полиции и органах внутренних дел.

В структуре органов управления ЖКХ Рязанской области в различных должностях работает - с августа 2006 года.

С 2016 года — заместитель министра, первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

7 октября 2019 года назначен на должность министра.

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