От банщика до пивовара: названы самые необычные вакансии в Рязани.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru назвали самые необычные вакансии, которые открыты в Рязанской области, на которые можно откликнуться прямо сейчас.
Самые необычные вакансии в Рязани и области:
- банщик (пармейстер) — зарплата от 50 тысяч рублей грязными. Проведение коллективных и индивидуальных парений;
- сортировщик яиц — зарплата до 31 700 рублей до вычета налогов. Обязанности: сортировать и упаковывать яйца;
- инструктор веревочного парка — зарплата от 23 тысячи рублей на руки. Обязанности: проведение инструктажа, помощь в прохождении маршрута;
- стикеровщик — зарплата не указана. Обязанности: наклеивание стикеров на маленькие коробки, собирание в комплекты и отправка в машину для упаковки;
- пивовар — зарплата от 26 тысяч рублей на руки. Обязанности: варка пива под руководством старшего пивовара;
- преподаватель по скорочтению — зарплата от 30 до 40 тысяч рублей на руки. Обязанности: проводить занятия по авторской методике для взрослых, подростков и детей c 4-х лет;
- эколог — зарплата от 28 тысяч рублей до вычета налогов. Обязанность: контролировать соблюдение природоохранного законодательства.
Кроме того, в рейтинг сервиса попали такие необычные вакансии как бизнес-тренер, технолог хлеба и фаршесоставитель.
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