За последние 14 дней в жертвы COVID-19 рязанский минздрав записывал ровно по четыре человека

За последние 14 дней (21 июля – 3 августа) минздрав Рязанской области внес в список погибших от COVID-19 фамилии еще 56 человек. Каждый раз вносилось ровно по четыре фамилии. Преимущественно это люди старшего возраста, но был и 29-летний мужчина.

21 июля – четыре человека. Мужчины в возрасте 69-ти, 73-х, 80-ти лет. Женщина в возрасте 85-ти лет. Скончались в мае.

22 июля – четыре человека. Мужчины в возрасте 69-ти 72-х лет. Две 70-летние женщины. Скончались в мае.

23 июля – четыре человека. Мужчины в возрасте 54-х лет и 61-го года. Женщины 72-х и 80-ти лет. Скончались в мае.

24 июля – четыре человека. Мужчина 29-ти лет. Женщины 70-ти, 80-ти, 85-ти лет. Скончались в мае.

25 июля – четыре человека. Мужчина 43-х лет. Женщины 69-ти, 77-ми, 84-х лет. Скончались в мае.

26 июля – четыре человека. Мужчина 47-ми лет. Женщины 68-ми лет, 71-го года, 85-ти лет. Скончались в мае.

27 июля – четыре человека. Мужчина 66-ти лет. Женщины 75-ти, 82-х и 84-х лет. Скончались в мае.

28 июля – четыре человека. Мужчины 49-ти и 65-ти лет. Женщины 58-ми и 70-ти лет. Скончались в мае.

29 июля – четыре человека. Женщины в возрасте 61-го года 74-х, 76-ти лет и 81-го года. Скончались в мае.

30 июля – четыре человека. Две женщины в возрасте 72-х лет, а также 65-ти и 73-х лет. Скончались в мае.

31 июля – четыре человека. Мужчины 70-ти и 80-ти лет. Женщины 68-ми и 75-тилет. Скончались в мае.

1 августа – четыре человека. Женщины в возрасте 76-ти, 79-ти лет и 81-го года. Мужчина в возрасте 74-х лет. Скончались в мае.

2 августа – четыре человека. Женщины 69-ти, 77-ми, 82-х лет. Мужчина в возрасте 86-ти лет. Скончались в мае.

3 августа – четыре человека. Мужчины 43-х и 75-ти лет. Женщины 55-ти и 90 лет. Скончались в мае.

Всего в Рязанской области пандемия унесла жизни 808 человек.