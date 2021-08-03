Больше 400 адресов. Рязанцев ждет масштабное отключение горячей воды

4 августа в Рязани произойдет чрезвычайно масштабное отключение горячей воды. Связано оно, как и предыдущие, с профилактическими работами РМПТС и запланировано в графике на последний летний месяц.

Всего в списке больше 420 адресов, среди них – 371 жилой дом. Для большинства объектов «Теплосеть» обозначила максимально допустимый двухнедельный срок отсутствия ГВС – до 17 августа. И только на улицах Интернациональной, Бирюзова, Княжье Поле, Семчинской и Станкозаводской рассчитывают управиться раньше – не позднее 13 августа.

Список адресов, где с 4 августа прекратят подачу горячей воды:

- ул. 2-й Бульварный проезд, д. 2, 4, 6, 8;

- ул. Бирюзова, д. 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 1 корп. 4, 1 корп. 5, 1 корп. 6, 1 корп. 7, 1 корп. 8, 2 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 4, 3 корп. 5, 4, 4а (Д/сад №126), 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 6, 6а (Д/сад №3), 6б, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 7, 7б, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 8а (Д/сад №16), 8 корп. 1, 9/23, 10, 11, 12, 13, 13а (Школа №56), 14, 15 корп. 1, 15 корп. 2;

- ул. Большая, д. 90, 90 корп. 1, 92, 94 корп. 1, 98, 100, 104 корп. 2, 106;

- ул. Зеленая, д. 17, 19, 21, 23;

- ул. Зубковой, д. 1, 2, 2а (Д/сад №121), 2 корп. 2, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 4, 4а (Д/сад №118), 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 5 корп. 1, 6, 6а, 6 корп. 1, 10а, 10в, 12, 14, 16/36, 17, 17г (Д/сад №25), 17 корп. 1, 17, корп. 2, 17в, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 18 корп. 4, 18 корп. 5, 18 корп. 6, 19, 19а, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 20 корп. 3, 20 корп. 4, 20 корп. 5, 20 корп. 6, 21, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3, 22, 22а (Школа №51), 22 корп. 1, 22 корп. 2, 23, 23а (Д/сад №149), 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 корп. 3, 25, 25 корп. 1, 25 корп. 2, 25 корп. 3, 26, 26в (Д/сад №7), 26 корп. 1, 27, 27 корп. 2, 27 корп. 3, 28, 28 корп. 1, 29 (Школа №71), 29 корп. 1, 30, 30 корп. 2, 30 корп. 3, 30 стр. 2, 30б, 30в, 31, 31а, 31 корп. 1, 31 корп. 2, 33.

- ул. Интернациональная, д. 1а, 1в (Детская поликлиника №3), 1г, 2 корп. 2, 3, 3 корп. 1 (Д/сад №120), 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 5 корп. 1, 6 (Школа №58), 7, 7а, 8/29, 10, 11, 11д (Д/сад №124), 12, 13 корп. 1;

- ул. Касимовское шоссе, д. 34а, 36, 36 корп. 1, 36 корп. 2, 38, 38б (Школа №59), 38 корп. 1, 40, 40а (Д/сад №150), 40 корп. 1, 40 корп. 2, 42, 42 корп. 1, 44, 44 корп. 1, 46, 48, 48а (Д/сад №138), 48 корп. 1, 48 корп. 2, 48 корп. 3, 48 корп. 4, 48 корп. 5, 50, 50а (Д/сад №147), 50б, 52, 52б, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 54, 54 корп. 1, 54 корп. 2, 54 корп. 3, 56, 56 корп. 1;

- ул. Княжье поле, д. 23, 23 корп. 1;

- ул. Новоселов, д. 1/7, 3, 4, 4 корп. 1, 5 корп. 1, 6а (Школа №31), 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 10, 12, 14/16, 15, 15 корп. 1, 16, 16а, 17, 17а (Д/сад №131), 17 корп. 2, 18, 19, 19 корп. 1, 20, 21, 21а, 22, 23 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 25, 25 корп. 1, 27, 27 корп. 1, 28, 28 корп. 1, 28 корп. 2, 28 корп. 3, 29, 30, 30б (Школа №68), 30 корп. 1, 30 корп. 2, 30 корп. 3, 31, 32, 32а (Детская поликлиника №7), 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3, 33, 33а (Роддом №1), 33в, 33г, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 33 корп. 4, 33 корп. 6, 34, 34а, 34 корп. 1, 34 корп. 4, 35, 35а, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 35 корп. 3, 35 корп. 4, 36, 36 корп. 1, 36 корп. 2, 36 корп. 3, 38, 38а (Д/сад №142), 38 корп. 1, 38 корп. 2, 40, 40 корп. 1, 40 корп. 2, 40 корп. 3, 42а,б, 42 в,г, 44, 46, 48, 48 корп. 1, 48 корп. 2, 48 корп. 3, 50, 50 корп. 1, 50 корп. 2, 50 корп. 3, 54, 54 корп. 1, 54 корп. 2, 56 корп. 1, 58, 58а, 58 корп. 1, 58 корп. 2, 58 корп. 3, 58 корп. 4, 58 корп. 5, 58 корп. 6, 58 корп. 7, 60;

- ул. Семчинская, д. 9, 11, 11а (Д/сад №35), 11 корп. 1, 11 корп. 2;

- ул. Советской Армии, д. 1/34, 2, 2 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 4, 3 корп. 5 (Д/сад №117), 4, 4 корп. 1, 5, 5а (Д/сад №125), 5 корп. 1, 6, 6 корп. 1, 7, 7 корп. 1, 8, 8а (Д/сад №4), 9, 10, 10а (Д/сад №112), 11, 12, 13, 14/9, 15, 15а (Школа №62), 17, 17а (Д/сад №140), 17 корп.1, 18, 19/9, 20, 20а (Д/сад №130), 21, 22, 24, 24 корп. 1 (Школа №9), 26, 26 корп. 1, 28/7;

- ул. Станкозаводская, д. 22/10, 24, 25, 25 корп. 1, 26, 27, 28/9, 28 корп. 1;

- ул. Тимакова, д. 2, 3, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 7 (Школа №67), 8, 8 корп. 1, 9 (Школа №63), 10, 11, 12, 12 корп. 1, 13, 14, 15/23 (в т.ч. стоматологическая поликлиника №4), 16, 18, 18 корп. 1, 20, 22, 22 корп. 1, 22 корп. 2, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 26, 26б (Д/сад №157), 28, 28 корп. 1, 30, 30 корп. 1, 34;

- ул. Тимуровцев, д. 1, 2, 3, 4 (Школа №50), 5, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 6, 8, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 10, 11, 11 корп. 1, 12/1;

- Шереметьевский проезд, д. 12, 14, 16, 18.

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