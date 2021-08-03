Чтобы очистить речку Хупта в Ряжском районе власти попросят деньги в Москве

В Ряжске добровольцы регулярно очищают берега реки Хупты. Фото: издательство "Пресса".

В последние годы на территории Рязанской области наблюдается маловодный период. Это привело к обмелению водных объектов, в том числе реки Хупта. Сейчас река в Ряжском районе зарастает. Об этом сообщает министерство природопользования Рязанской области.

«Поднять уровень воды в реке можно за счет строительства плотины. Ориентировочная стоимость разработки проектной документации - более 5 млн рублей. В настоящее время вместе с администрацией Ряжского района мы прорабатываем вопрос по привлечению денег из федерального бюджета, чтобы построить новое гидротехническое сооружение и дополнительно очистить участки береговой полосы реки от водной и древесно-кустарниковой растительности», - говорится в сообщении минприроды.

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