Молодой водитель ВАЗ в Рязани сбил человека на инвалидной коляске. Фото: 62.мвд.рф

2 августа на улице Промышленной в Рязани сбили человека, передвигавшегося на инвалидной коляске. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, случилось это примерно в 13:40 вблизи дома №1а.

Наезд совершил 19-летний рязанец на автомобиле ВАЗ-21099. Пострадавший – 42-летний местный житель. Виновника полиция пока не называет, даже предварительно.

«В результате происшествия пешеход получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь», - отметили в УМВД.

Всего в шести ДТП за минувшие сутки травмы различной степени тяжести получили шесть человек.