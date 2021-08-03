Молодой водитель ВАЗ в Рязани сбил человека на инвалидной коляске. Фото: 62.мвд.рф
2 августа на улице Промышленной в Рязани сбили человека, передвигавшегося на инвалидной коляске. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, случилось это примерно в 13:40 вблизи дома №1а.
Наезд совершил 19-летний рязанец на автомобиле ВАЗ-21099. Пострадавший – 42-летний местный житель. Виновника полиция пока не называет, даже предварительно.
«В результате происшествия пешеход получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь», - отметили в УМВД.
Всего в шести ДТП за минувшие сутки травмы различной степени тяжести получили шесть человек.
ДТП случилось днем понедельника на улице Промышленной.