В шести районах Рязанской области 3 августа отключат электричество.
3 августа в шести районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Старожиловский район:
- деревня Епихино — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- деревня Ибредь — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- деревня Курган — с 09:00 до 17:00.
Рыбновский район:
- деревня Чурилково — с 10:00 до 16:00.
Рязанский район:
- село Вышгород, село Казарь — с 10:00 до 16:00.
Рязань:
- СНТ «Овощевод» — с 10:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- село Алексеево, деревня Викулово, деревня Волчково, деревня Ильино, деревня Корякино, село Ломакино, деревня Мелюшово, деревня Мягково, деревня Ново-Александровка, деревня Ужищево — с 10:30 до 13:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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