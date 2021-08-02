Уголовное дело о гибели ребенка в яме с нечистотами под Рязанью прекратили

В Рязанской области прекратили уголовное дело уголовное дело о гибели ребенка в яме с нечистотами. Обвиняемым по нему проходил заместитель председателя СПК «Вышгородский», на территории которого произошла трагедия. Ему вменялось нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего.

Обстоятельства несчастного случая уже не раз описывались ранее. Поздней осенью 2020 года в хозяйстве возле коровника обвалился грунт. Образовался засор трубы водоотведения, для устранения которого обвиняемый выкопал экскаватором яму глубиной 1,5 м.

После окончания работ яму так и оставили, не огородив. В результате трехлетний мальчик провалился туда и утонул в сточных водах.

«В ходе следствия обвиняемый в полном объеме признал свою вину в совершении преступления, (…) загладил причиненный преступлением вред», - сообщает СУ СКР по Рязанской области.

С учетом этих обстоятельств уголовное дело прекратили с назначением судебного штрафа в размере 50 тыс. рублей.

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