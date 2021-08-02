Первый секретарь Комитета Рязанского областного отделения КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в Рязанской областной Думе Денис Сидоров поздравил десантников с Днем ВДВ:

"Дорогие солдаты, прапорщики, офицеры и ветераны ВДВ! Сердечно поздравляю Вас с праздником — Днём Воздушно-десантных войск!

Воины «крылатой пехоты» всегда надежно защищали национальные интересы России и безопасность наших граждан. Воздушно-десантные войска вписали немало ярких страниц в историю Вооруженных сил СССР и России. Их доблесть и отвага, неоспоримая преданность Родине, проявленные в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане, в Сирии и в других вооруженных конфликтах, овеяны вечной славой.

ВДВ отличает особая сплоченность, великое армейское братство, готовность к преодолению любых трудностей для достижения поставленных целей.

КПРФ всегда поддерживала любые меры по возрождению мощи нашей армии. Мы высоко ценим значение ВДВ в системе обороноспособности и безопасности нашей великой страны.

Я желаю всем здоровья, успехов, благополучия и чистого неба! С праздником, дорогие друзья!" - сказал Денис Сидоров.

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