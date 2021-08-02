Появилось видео с места ДТП, в котором погиб адвокат Олег Леонов.

Появилось видео с места страшного ДТП под Рязань, в результате которого погиб адвокат Олег Леонов. Ролик выложили в Instagram-аккаунте «Подслушано Рязань».

Авария произошла рано утром 1 августа на 536-м километре автодороги «Золотое кольцо». По предварительным данным, 38-летний рязанец за рулем автомобиля Mazda вылетел на скорости с дороги в кювет и врезался в дерево.

В результате дорожного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.

Смотреть видео с места страшного смертельного ДТП

Позже стало известно, что в ДТП у деревни Высоковские Дворики погиб адвокат Олег Леонов (читать подробнее).

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