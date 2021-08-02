Печенька под ковриком – оружие вора: советы рязанцам, как обезопасить квартиру.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Рязанская полиция дала несколько рекомендаций жителям региона, как обезопасить свои квартиры во время отпусков и длительных командировок. По словам полиции, у преступников есть несколько уловок для определения – бывают хозяева дома или уже давно отсутствуют:
- заполненный рекламой почтовый ящик. Если не вынимать регулярно - это сигнал для воров;
- наклейка стикера на дверь с предложением каких-либо услуг. Хозяин квартиры обязательно сорвет;
- кусочек печенья под ковриком. Если печенье не раздавят - квартира в опасности.
«Внимательно осматривайте входную дверь в квартиру на наличие воровских знаков. Вынимайте или поручайте соседям вынимать рекламные буклеты и корреспонденцию из почтового ящика. Анализируйте странные визиты непонятных людей и постоянные звонки на домашний телефон. На окнах квартир первых, вторых и последних этажей должны быть установлены решетки», - рекомендуют в УМВД России по Рязанской области.
При обнаружении воровских знаков нужно сразу поставить квартиру под охрану, сообщить о своих подозрениях участковому, а также соседям.
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