Перекресток улиц Полетаева и Гоголя в Рязани закроют

В Рязани с 10:00 3 августа до 23:00 8 августа остановят движение по перекрестку улиц Полетаева и Гоголя. Перекрытие связано с ремонтом тепловых сетей, поясняет пресс-служба администрации города.

Напомним, ранее из-за указанных работ были огорожены участки улиц Братиславской и Полетаева. В целом работы на этих участках планируют завершить не позднее 29 августа.

Стоит отметить, что вскрытие дорожного полотна на улице Братиславской – это очередной очевидный провал администрации Рязани в сфере городского хозяйства, так как дорога была только-только отремонтирована в рамках национального проекта. Впору счетной палате и прокуратуре присмотреться к этому случаю на предмет неэффективного расходования бюджетных средств.

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