На парковке в центре Рязани умерла женщина. Фото: телеграм-канал "аТипичная Рязань".
Утром 2 июля в центре Рязани на одной из парковок скончалась женщина. Фотография с телом покойной появилась сразу в нескольких социальных сетях и telegram-каналах.
По предварительным данным, рязанке внезапно стало плохо. На место происшествия выехали бригада скорой медицинской помощи и полицейские. На теле женщины видимых следов криминального характера не обнаружено.
Сегодня же утром вблизи поселка Александро-Невский из водоема извлекли труп мужчины. По предварительным данным, он полез в воду купаться в пьяном состоянии (читать подробнее).
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