Владимир Бурмистров съездил с рязанскими чиновниками на учебу в ОАЭ.

Бывший первый заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров вернулся из ОАЭ, где вместе с чиновниками города и областного правительства готовился по программе бизнес-школы «Сколково», сообщает рязанская «НГ».

Кроме Бурмистрова в Объединенный Арабские Эмираты съездили зампред правительства Евгений Беленецкий, главный архитектор региона Роман Шашкин и начальник управления экономики и цифрового развития мэрии Ирина Гончарова.

Отмечается, что Владимир Бурмистров летал за свой счет.

Владимир Бурмистров покинул пост заместителя главы администрации Рязани в конце марта 2021 года. Способствовало уходу ряд критических замечаний со стороны губернатора по поводу благоустройства Рязани.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!