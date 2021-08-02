В Рязани эвакуировали около 10 детских садов

Днем 2 августа около десятка детских садов в Рязани получили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Об этом YA62.ru сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах.

Одним из таких садиков, по данным ряда СМИ, стало дошкольное учреждение на улице Рыбацкой (№66).

Правоохранительные органы пока предпочитают хранить молчание и официально ситуацию никак не комментируют. Подтверждается лишь сам факт, что сигналы были получены и проводится проверка.

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