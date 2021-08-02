Сбер предложил снизить расходы клиентов перед ипотечной сделкой

Теперь ипотечные клиенты СберБанка с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья могут включить дополнительные услуги в сумму ипотеки при покупке квартиры на вторичном рынке.

Эта возможность позволит снизить единовременные расходы клиентов перед сделкой. Кредитными средствами можно оплатить сервисы «Электронная регистрация», «Безопасные расчеты», услугу «Юридическая проверка» и агентское вознаграждение риелтору.

В марте такая возможность появилась у клиентов с первоначальным взносом от 20%. Сейчас она стала доступна и для клиентов с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья.

Список дополнительных услуг, которые можно включить в сумму кредита, будет расширяться до конца 2021 года. Сбер первым в России предоставил возможность включения дополнительных расходов в сумму ипотечного кредита.

"Такие сервисы как «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты» очень популярны среди наших клиентов — с ними проходит 90% сделок банка, поэтому мы решили сделать эти услуги ещё более доступными. Оформить ипотеку и воспользоваться услугами банка можно уже сегодня при минимальном первоначальном взносе, а оплатить это всё — постепенно, вместе с выплатами по ипотечному кредиту", - Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

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