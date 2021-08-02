На 3 августа в Рязанской области прогнозируют дожди и грозы

Опубликован прогноз для Рязанской области на 3 августа. Согласно ему, будет облачно с прояснениями. В течение суток, по данным гидрометеоцентра, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, и крепкий ветер.

Осадки по всему региону очень вероятны как ночью, так и днем, причем в темное время суток в отдельных районах сильные.

«Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с», - говорится в прогнозе.

Жары уже не обещают, но по-прежнему очень тепло: +15…+20 градусов ночью и +23…+28 градусов днем.

Прогноз на 3 августа 2021 года. Опубликован МЧС на основе данных Рязанского гидрометеоцентра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!