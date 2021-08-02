В Рязани временно отключат светофор на перекрестке М-5

2 августа в Рязани в очередной раз отключат светофор на пересечении М-5 (Южной окружной дороги), Ряжского и Куйбышевского шоссе. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Светофорный объект перестанет работать в 19:00, а в 06:00 3 августа его вновь планируют запустить в штатном режиме

«Данная мера необходима в связи с выполнением работ по ремонту федеральной трассы на участке 189 — 198 км», - сообщили в дорожном агентстве.

Напомним, светофор по той же причине отключали уже неоднократно, начиная с 6 июля. Так дорожники поступают во избежание еще больших автомобильных заторов.

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