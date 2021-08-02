Под Рязанью на весь день закроют железнодорожный переезд

5 августа на переезде, расположенном на 185 километре железнодорожной станции Рыбное (в районе платформы «Жилые дома») закроют движение транспорта. Об этом сообщает администрация Рыбновского района со ссылкой на Рязанскую дистанцию пути.

По информации властей, причина закрытия – ремонтные работы.

Отмечается, что железнодорожный переезд будет закрыт с 08:00 до 17:00. Автомобилистам следует учесть указанную информацию, чтобы заранее спланировать свои маршруты.

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