По трем десяткам адресов в Рязани 3 августа отключат горячую воду

С 3 августа ряд домов в Рязани останется без горячей воды. Отключения произойдут в связи с профилактическими работами МУП «РМПТС» на сетях и объектах теплоснабжения, и продлятся они максимально отведенные две недели.

Исходя из графика, опубликованного на официальном сайте «Теплосети», в списке на вторник 29 адресов:

- Дружная ул., 13а, 13б (Д/сад № 122), 16к1;

- Качевская ул., 15/1, 15/2, 18а, 34к1 (Поликлиника № 15), 34к3, 34к5, 36, 36к1;

- Ленина ул., 35;

- Новселковская ул., 13;

- Окружное ш., 1 (ООО «Зельгрос Иммобилен» - уточнение РМПТС);

- Поселковая ул., 6а, 7а (Поликлиника № 15);

- Предзаводская ул., 3/12 (баня), 8, 9, 13 (Д/сад № 152), 15 (Школа № 49);

- Прудная 1-я ул., 18а (Д/сад № 105), 21, 24;

- Радищева ул., 28 (Администрация Рязани);

- Связи ул., 17а (Школа № 38);

- Соколовская ул., 2а, 2б, 6к1.

Напомним, всего в августе ГВС будут отключать по 477 адресам (подробнее).

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