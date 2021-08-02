Карантины из-за COVID-19 сохраняются в 16 рязанских детсадах

В Рязанской области по состоянию на утро 2 августа в ряде образовательных учреждений продолжаются противоэпидемические мероприятия. Это 16 детских садов, три школы, два средних специальных и два высших учебных заведения, где в последнее время регистрировались случаи коронавирусной инфекции.

Какие конкретно учреждения имеются ввиду, оперативная группа при областном правительстве не уточняется. Сообщают лишь, что карантины введены для отдельных классов или групп.

2 августа, если верить официальной статистике, зарегистрировали еще 123 случая COVID-19, всего с начала пандемии – 35415 случаев.

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