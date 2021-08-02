Факт продажи сертификата о вакцинации против COVID-19 выявили в Рязани

В Рязани выявили факт продажи сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, против 49-летней сотрудницы одного из медучреждений возбудили уголовное дело о мелком взяточничестве (ч.1 ст.291.2 УК РФ).

Полицейские установили, что женщина получила от жительницы Рязани 5000 рублей. За вознаграждение она, во-первых, выдала сертификат, во-вторых, внесла информацию о якобы сделанной прививке от COVID-19 в базу портала госуслуг.

Теперь УМВД нацелилось на поиск аналогичных случаев:

«В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление аналогичных фактов предоставления подозреваемой фиктивных медицинских документов», - отметили в ведомстве.

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