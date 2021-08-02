В ДТП под Рязанью погиб адвокат Олег Леонов

Последствия ДТП в Рязанском районе с участием автомобиля Mazda. Фото: instagram.com/podslushano_ryazan

1 августа на дороге «Золотое кольцо» в Рязанском районе случилось ДТП с летальным исходом. На 537 километре, у деревни Высоковские Дворики, автомобиль Mazda 6 вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии погиб 38-летний водитель, ехавшего с ним пассажира госпитализировали. Видео и фото последствий аварии публиковались в Instagram-аккаунте podslushano_ryazan.

Как сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник, за рулем Mazda был адвокат городской коллегии №10 Олег Леонов. По данным издания, до адвокатуры он работал в областной прокуратуре.

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