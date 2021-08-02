В пяти районах Рязанской области 2 августа отключат электричество.

2 августа в пяти районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Старожиловский район:

- деревня Татаркино с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- деревня Крыловка, село Желудево — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- деревня Гряцкое — с 10:00 до 16:00;

- село Казарь — с 10:00 до 16:00;

- деревня Кельцы — с 11:00 до 16:00.

Клепиковский район:

- деревня Бозово, деревня Владычино, село Ершово, деревня Калдево, деревня Левино-1, поселок Ненашкино, село Подлипки, деревня Полушкино, деревня Рябикино, деревня Теребово, деревня Швивая Горка — с 14:00 до 16:30.

Рыбновский район:

- деревня Петровское — с 10:00 до 16:00;

- деревня Чурилково — с 10:00 до 15:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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