В воскресенье в Рязани ожидается 33 градуса тепла

В воскресенье, 1 августа, в Рязани и области ожидается переменная облачность, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков. В воскресенье будет без осадков, ветер юго-западный, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +11...+16°С, днем +28...+33°С, местами жара.

Кроме того, в августе 2021 года с вероятностью возникновения 0,1 возможна одна природная чрезвычайная ситуация не выше межмуниципального уровня. Такой прогноз сделали специалисты МЧС. За последние 19 лет наблюдений в августе на территории Рязанской области произошли две природные ЧС.

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