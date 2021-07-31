Рязанцев предупредили о сильной жаре 1 и 2 августа

Рязанское управление МЧС, со ссылкой на центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупредило жителей региона о сильной жаре в первых числах августа.

По данным синоптиков, 1 и 2 августа на территории Рязанской области ожидается жара +30… +34ºС.

«В условиях засухи и жаркой погоды, трава и лесная подстилка загораются как порох. Просим вас воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем», - говорится в сообщении МЧС.

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