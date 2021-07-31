В Рязани полиция спасла задыхающегося 9-месячного ребенка.

В Рязани полицейские спасли девятимесячного ребенка, который подавился яблоком, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Вечером 30 июля сотрудники ППС получили сообщение происшествии в одном из многоквартирных домов.

Полицейские прибыли на место и быстро разобрались в незначительной конфликтной ситуации. Опрашивая одну из женщин, старший наряда капитан полиции заметил, что ее девятимесячный сын подавился яблоком и начал задыхаться. Полицейский тут же бросился оказывать малышу первую помощь, а в этот момент его напарник вызвал бригаду скорой помощи.

Но вмешательство врачей не понадобилось. До их прибытия полицейские сделали все необходимое: ребенок нормально задышал и цвет его лица нормализовался.

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