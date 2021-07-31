На Первомайском проспекте дебошир разбил окна офисов и иномарку.

Рано утром 31 июля автопатруль ППС задержал дебошира, который бил окна офиса в центре Рязани, сообщает региональное УМВД.

Все произошло на Первомайском проспекте, в районе дома №33. Полицейские обнаружили там множество разбитых окон и поврежденную дверь. Кроме того, от рук дебошира пострадал автомобиль Peugeot - у него были помяты крыша и капот, разбиты фары и оторваны зеркала.

На Первомайском проспекте дебошир разбил окна офисов и иномарку

А возле дома на асфальте спал мужчина. Неизвестный находился таком сильном опьянении, что не смог дать какие-либо объяснения по факту произошедшего.

Дебошира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. После оценки размера ущерба от его действий организациям и гражданам мужчину привлекут к ответственности.

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