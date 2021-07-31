Сотня на двоих: в Рязани проходит выставка художников Александра и Сергея Бредихиных.

Братья-близнецы Александр и Сергей Бредихины в июле отпраздновали 50-летие. Вот и получилось у них 100 лет на двоих. Они любят путешествовать. Представляете, как тяжело им приходится сейчас, в период пандемии?! Но они стараются не унывать, созерцая отечественные красоты. Санкт- Петербург, Вологда, Крым вдохновляют их не меньше, чем турецкие или испанские города. Но картины, навеянные зарубежными поездками, особенно любимы авторами, наверное, поэтому и получились какими-то более таинственными и величественными.

«Рождественская Прага» Александра Бредихин.

Если вы побываете на выставке «Сотня на двоих», которая расположилась в фойе на втором этаже Прио-Внешторгбанка, то наверняка почувствуете, что авторы работ, будто выступают гидами у посетителей. В названиях картин фигурируют зарубежные города. Посмотрите направо, здесь вы видите «Рождественскую Прагу», посмотрите налево - вашему взору откроется «Вечерний Цюрих», а чуть дальше - «Мадрид. Пуэрта- дель- Соль».

Храмы на картинах Сергея Бредихина отличаются строгостью и простотой.

Любовь к путешествиям вдохновила братьев на изучение английского и немецкого языков.

- Во время поездок за границу хочется общаться с местными жителями на их языке, - отметил Александр Бредихин.

Сотня на двоих: в Рязани проходит выставка художников Александра и Сергея Бредихиных

Сергей Бредихин представил несколько копий картин американского художника Томаса Кинкейда. Их открыточные виды напоминают старую Англию, где еще есть место для вечных ценностей: любви и заботы, умения радоваться мелочам и видеть красоту в том, что рядом. А вот три картины Сергея с храмами. Они отличаются строгостью и простотой, позволяют почувствовать умиротворенность и какую-то внутреннюю силу.

Братья-близнецы отметили 50-летний юбилей выставкой о путешествиях

Братья получили техническое образование, и работа их тоже связано с техникой, с телевидением. Но они нашли отдушину в живописи, хотя специально никогда не учились этому ремеслу. Александр и Сергей с помощью картин хотят поделиться с нами своим видением мира – яркого, многообразного, позитивного и очень красивого. Приходите на выставку и убедитесь в этом сами!

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