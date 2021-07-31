Рязанский митрополит: Мэрия хотела отдать здание школы №6 церкви.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался по поводу ситуации вокруг школы №6, здание которой церковь хочет заполучить.

— Мы всеми фибрами души сочувствуем и сопереживаем детям. И у нас не было никакой мысли как-то повредить учебному процессу в школе. У нас чисто юридический спор с администрацией Рязани, — говорит владыка. — Я каждый раз молюсь, когда совершаю богослужения и за нашего губернатора Николая Викторовича [Любимова], и за нашего мэра Елену Борисовну [Сорокину] - ничего личного, всех уважаю, всех поминаю. В отношении детей тем более, никаких плохих мыслей у нас не было.

Но вы поймите ситуацию, ведь у нас тоже дети. Семинаристы - это наши дети. Вот всех крикунов, которые засоряют эфир, я бы свозил в спальню наших семинаристов, чтобы они посмотрели. Так нельзя жить. Церковь, благодаря коммунистам, обокрали, ограбили, а теперь говорят, радуйтесь, что вам вообще дали возможность жить.

По словам Марка, есть здание бывшего училища связи, там достаточно помещений. Там в течение нескольких лет можно сделать ремонт и перевести детей туда.

— И пускай дети учатся не в две, а в одну смену, — продолжает владыка. — Сначала мэрия говорила, да, мы готовы отдать школу, а потом - нет, не дадим. И стали предлагать нам развалины, одни, потом другие... Ну так нельзя, на мне ведь тоже лежит ответственность за наших детей-семинаристов.

Ранее Рязанская епархия прокомментировала апелляционную жалобу мэрии по передаче школы №6.

— Из-за действий администрации мы снова вынуждены в судебном порядке опровергать ложь, распространяемую мэрией, о том, что якобы это здание не являлось епархиальным (читать подробнее).

8 сентября состоится первое заседание суда в апелляционной инстанции по жалобе администрации Рязани на решение о передаче здании школы №6 Рязанской епархии. Рассматриваться апелляция будет в 20-м Арбитражном апелляционном суде, который располагается в Туле.

Русская православная церковь заявила свои права на дом №6 по улице Семинарской, так как оно было построено в 1812 году как жилище для проживания воспитанников духовной семинарии. Мэрия не согласилась передавать здание в собственность епархии, после чего та через арбитраж добилась, чтобы отказ признали незаконным (читать подробнее).

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