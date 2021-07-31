«Это обычная провокация» - заявление рязанской КПРФ о ситуации со скопинским маньяком

Фото: РО КПРФ

Рязанское отделение КПРФ, как и партия в целом, не имеет никакого отношения к этому человеку. Виктор Мохов никогда не состоял и, более того, не будет состоять в нашей партии. У нас крайне отрицательное отношение к таким персонажам. Чёткая позиция коммунистов в том, что опасные преступники не должны выходить на свободу даже через 17 лет.

Считаю произошедшее обычной провокацией. Сейчас КПРФ − единственная партия, которая находится в оппозиции и имеет высокий рейтинг среди избирателей. Поэтому перед предстоящими выборами в Госдуму коммунистов стараются всячески очернить, в том числе подобными методами. Ранее КПРФ уже сталкивалась с подобными ситуациями. Например, по незаконному решению ЦИК РФ был исключен из федерального списка кандидатов в Государственную Думу от КПРФ Павла Грудина. Уверен, что последуют новые выпады.

К тому же, все это свидетельствует только об одном – КПРФ сейчас занимает сильную позицию и представляет угрозу для действующей власти.