Под крестом христианским: в Рязани разрастается кладбище животных. Фото: телекомпания "Ока".

В Рязани продолжает разрастаться кладбище домашних животных. Захоронения собак и кошек находятся в березовой роще недалеко от лицея №52. На каждом шагу – холмики с оградками, с табличками, памятниками, фотографиями и даже крестами. Все как у людей. Совсем свежее захоронение - 2021 год, видно, кому-то был очень дорог питомец.

— Это нарушение закона. При обнаружении такого случая - административный штраф до 5 тысяч рублей, — говорит владелица ветеринарной клиники Ольга Анисимова. — Здесь идет не только нарушение законодательства и нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Трупы любимцев нужно утилизировать на ветстанции. Кремация на выбор - общая и индивидуальная, вторая стоит дороже. Вся процедура занимает два часа. Прах животного в специальном контейнере можно забрать домой и уже законно похоронить на своей частной территории. Об этом сообщает телекомпания «Ока».

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