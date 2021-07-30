В День города в Рязани проведут два десятка бесплатных экскурсий

О фестивале туристических маршрутов «Твоя Рязань» подробнее рассказала администрация. Состоится он, как уже было известно, 7 августа – в рамках празднования Дня города.

В 10:00 (еще две – в 11:00) одновременно из разных точек областного центра стартуют около двух десятков экскурсий. Все они, включая посещение музеев, в этот день будут бесплатными, однако требуется предварительная запись по телефону 8(4912) 28-04-98.

«Фестиваль объединяет лучших экскурсоводов города, частные, государственные и муниципальные музеи», - рассказывают организаторы.

С полным списком экскурсий можно ознакомиться в прикрепленной афише либо на admrzn.ru.

Афиша фестиваля туристических маршрутов «Твоя Рязань».

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