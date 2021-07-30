Известный рязанский врач-невролог Галина Рожнова ушла на пенсию.

30 июля ушла на заслуженный отдых заведующая отделением детской неврологии рязанской ОКБ имени Семашко Галина Петровна Рожнова. Врач отработала в больнице 46 лет, а если взять интернатуру, то еще больше.

В 1990 году Галина Рожнова стала заведующей отделением детской неврологии и главным внештатным неврологом министерства здравоохранения Рязанской области.

— Я – человек-история нашей больницы. Когда я сюда пришла, это была единственная в регионе областная больница, тысячный коллектив, тысяча коек, — вспоминает Галина Петровна. — Меня тогда поразило отношение заслуженных коллег: они всегда помогали, разговаривали, советовали. Ведь в работе мы всегда учимся друг у друга, и молодые врачи у старших, и наоборот.

По словам врача, в нынешние тяжелые времена больничный коллектив должен поддерживать друг друга, сохранить больницу как сильный единый организм с многолетней историей и традициями оказания медицинской помощи.

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