Ход и качество ремонта дворов и благоустройства общественных территорий в Рязани находится на контроле депутатов

Фото: РОО "Единая Россия".

Первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов принял участие в нескольких выездах с депутатским контролем. 27 июля вместе с первым заместителем главы муниципального образования Ларисой Максимовой и депутатом Рязанской городской Думы Романом Худяковым он посетил Центральный парк культуры и отдыха.

«В 2021 году идет уже четвертая очередь благоустройства парка. Здесь заменили освещение. Подрядчик отметил, что при выполнении работ асфальт и деревья не пострадали. В ходе обследования территории парка вопросов к качеству работ у нас не возникло», – рассказал член фракции «Единой России» Дмитрий Хубезов.

Подрядчик установил в парке 290 световых опор, срок службы которых составляет 25 лет. Новые электрические сети прокладывали под землей. В настоящее время в ЦПКиО завершены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.

На всех этапах ход благоустройства четвертой очереди работы контролировали депутаты. Лариса Максимова и Роман Худяков приехали сюда в третий раз.

«Сделано хорошо, все замечания устранены: убраны ветки и старые опоры, восстановлены газоны. Светло и ночью, и утром – жители очень довольны благоустройством», – отметила Лариса Максимова.

28 июля вместе с коллегой – депутатом Рязанской областной Думы Игорем Мурогом Дмитрий Хубезов проверил ход работ по благоустройству дворов дома 27 к. 3 на улице Черновицкой и дома 2 на улице Березовая.

«Ремонт здесь ведется по всем строительным нормам и будет завершен в заявленный срок», – рассказал Дмитрий Хубезов. На указанных участках уложен асфальт, установлены бордюры, газонные решетки, организованы ливневые стоки.

«Очень важно, чтобы жители нашего города имели благоустроенные дворовые территории и могли передвигаться по безопасным и качественным дорогам», – заявил депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог.

Также на этой неделе состоялась общественная приемка участка дорожного полотна на улицах Николодворянской, Праволыбедской и Войкову переулку. На осмотре присутствовали заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, депутат Рязанской городской Думы Александр Чайка, представители управления благоустройства города, активисты, подрядчики.

«Работы здесь выполнены качественно и в оптимальные сроки», – рассказал Александр Шевырев.

Во время ремонта Астраханского моста указанный маршрут использовался как объездной путь. Рязанцы неоднократно жаловались на качество дорожного покрытия. После открытия движения по улице Ленина из областного бюджета было выделено более 16 миллионов рублей на ремонт

участка протяженностью более одного километра. Работы проводились в течение трех недель и контролировались депутатами на всех этапах.

Александр Шевырев отметил, что по просьбам рязанцев подрядчик установил валики для отвода дождевых потоков в сторону от дворовых территорий, отремонтировал несколько пешеходных тротуаров и частично заменил бордюрный камень.

Контрактом было предусмотрено создание условий для маломобильных граждан, понижение бордюрного камня, заделка мест технологического отбора проб. В течение 5 лет исполнитель работ обязаны по гарантии устранить все возможные дефекты, если такие возникнут.

Напомним, депутатский контроль за объектами благоустройства усилен по поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова. Глава региона заявил, что необходимо четко указать причины недоработок и сообщить, какие меры были приняты для их устранения.

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