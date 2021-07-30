Губернатор пообещал ФОК каждому районном центру Рязанской области

На ближайшие несколько лет в Рязанской области стоит задача построить шесть физкультурно-оздоровительных комплексов в районных центрах. Такое заявление губернатор Николай Любимов сделал во время рабочей поездки в Шилово.

«ФОКи будут в каждом районном центре Рязанской области! Таких у нас осталось шесть, и это наша задача на ближайшие несколько лет», - цитирует Любимова пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора, 17 действующих спорткомплексов посещают больше 7300 человек. Следующий на очереди – поселок Сараи. Любимов подчеркнул, что активность местных жителей помогла разработать проект раньше других муниципалитетов. Средства на его реализацию в размере 200 млн рублей Правительство РФ уже выделило.

Кроме того, шансы получить финансирование в 2021 году есть у двух других районов, где работа по разработке проектной документации близка к завершению.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!