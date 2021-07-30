В Новомичуринске не могут найти мужчину, серьезно задолжавшего по алиментам.

Судебные приставы-исполнители разыскивают 32-летнего Олимпиева Михаила Юрьевича, чей долг по алиментам на дочь 2014 года рождения составляет 110 тысяч рублей.

Так как ни по месту регистрации, ни по последнему известному месту жительства в городе Новомичуринске Пронского района мужчину найти не могут, а сам на связь он не выходит, то приставы объявили его в розыск.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если у вас есть информация о местонахождении Михаила Олимпиева, сообщите в дежурную часть УФССП России по Рязанской области по телефону: +7 (4912) 29-45-00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!