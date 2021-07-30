Арестован водитель, совершивший пьяное смертельное ДТП в Рязанской области

Авария случилась в ночь на 27 июля недалеко от поселка Ухолово. Фото: ryazpressa.ru

В Рязанской области заключен под стражу 26-летний житель Ухоловского района, совершивший ДТП на дороге «Ряжск – Касимов – Нижний Новгрод». Против него расследуется уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека (статья 264 УК РФ).

Авария случилась в ночь на 27 июля недалеко от поселка Ухолово. По данным областного УМВД, мужчина сел за руль пьяным, взял двух пассажиров – 21-летнего парня и 20-летнюю девушку – и, разогнавшись по ночной трассе, вылетел на своей «Ладе Гранте» в кювет.

В итоге молодого человека госпитализировали, а девушка погибла на месте ДТП.

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