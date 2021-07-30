Коронавирус в Рязанской области перевалил за 35 тысяч случаев

30 июля в Рязанской области зарегистрировали еще 126 случаев коронавирусной инфекции. Теперь в регионе известно о 35043 случаях.

В федеральную статистику в пятницу внесли еще пять смертей, ведущей причиной который признали именно COVID-19. Печальные новости о гибели пациентов, боровшихся со злосчастным заболеванием, не перестают приходить уже три недели подряд.

Всего в официальном списке жертв коронавируса 793 человека, однако связанных с коронавирусом летальных исходов гораздо больше (подробнее).

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