На улице Почтовой убрали «искаженные портреты» известных рязанцев.
До 2 августа рязанскому индивидуальному предпринимателю предписали демонтировать конструкции в виде «искаженных портретов известных людей». Соответствующий документ за подписью руководителя Государственной инспекции по охране культурного наследия Рязанской области Дениса Зайцева опубликовано в НРВК.
Речь идет о портретах Сергея Есенина, Ивана Павлова и Константина Циолковского. Их изображения размещены между окон на первом этаже дома №59 по улице Почтовой, там, где располагается кафе «Хорошие руки».
«На улице Почтовой уничтожена инициатива кафе "Хорошие руки". Сняли изображения Циолковского, Павлова и Есенина, которые сами по себе стали объектом внимания для гостей города. Их любили горожане, у них стояли экскурсии...» - говорится в сообщении паблика.
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