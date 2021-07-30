На улице Почтовой убрали «искаженные портреты» известных рязанцев.

До 2 августа рязанскому индивидуальному предпринимателю предписали демонтировать конструкции в виде «искаженных портретов известных людей». Соответствующий документ за подписью руководителя Государственной инспекции по охране культурного наследия Рязанской области Дениса Зайцева опубликовано в НРВК.

Речь идет о портретах Сергея Есенина, Ивана Павлова и Константина Циолковского. Их изображения размещены между окон на первом этаже дома №59 по улице Почтовой, там, где располагается кафе «Хорошие руки».

«На улице Почтовой уничтожена инициатива кафе "Хорошие руки". Сняли изображения Циолковского, Павлова и Есенина, которые сами по себе стали объектом внимания для гостей города. Их любили горожане, у них стояли экскурсии...» - говорится в сообщении паблика.

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