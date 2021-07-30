На два инцидента с травмами детей в Рязани отреагировала прокуратура

Прокуратура объявила о проведении проверок после инцидентов на детской и спортивной площадках в Рязани. Пострадали мальчики в возрасте 4 и 10 лет.

Младший ребенок упал с горки в Наташином парке и попал в ОДКБ с сотрясением мозга. Старший сломал руку на спортивной площадке (ул. Весенняя, 24к1) , где металлическое основание при установке оставили снаружи, сообщал YA62.ru.

В ходе проверок прокуратура намерена установить все обстоятельства и дать правовую оценку действиям лиц, в сферу ответственности которых входят безопасность на указанных площадках.

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