ДТП в рязанской глубинке унесло жизнь водителя «Лады»

«Лада Приора» вылетела с дороги в Сараевском районе. Фото: 62.мвд.рф

29 июля смертельное ДТП случилось в Сараевском районе. Между селами Бычки и Озерки в кювете оказалась «Лада Приора».

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, трагедия произошла примерно в 20:30. По предварительной информации, 63-летний местный житель «не выбрал безопасную скорость движения», из-за чего автомобиль и вылетел с дороги. В результате от полученных травм он скончался на месте аварии.

В четырех других ДТП с пострадавшими за минувшие сутки различные травмы получили четыре человека.

Водитель не выжил. Фото: 62.мвд.рф

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