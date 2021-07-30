В рязанских больницах обнаружили «растительный» творог

В Рязани выявили поставки некачественного творога в областной противотуберкулезный диспансер и областную психиатрическую больницу. О результатах лабораторных испытаний, проведенных еще в марте, сообщил Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям.

В Центральной научно-методической ветлаборатории исследовались пробы творога с массовой долей жира 9% производства ООО «ОптТорг», которое базируется в поселке Тума.

«В отобранных пробах были обнаружены незаявленные в составе растительные масла и жиры на растительной основе», - сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Ведомство возбудило дело об административном нарушении. В итоге арбитражный суд оштрафовал производителя на 300 тысяч рублей. Декларацию предприятия о соответствии на выпуск творога прекратили.

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