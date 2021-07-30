ГИБДД анонсировала масштабный рейд в Рязани и области со скрытым патрулированием. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пятницу, 30 июля, а также в предстоящие выходные сотрудники рязанской ГИБДД проведут масштабные рейды. Цель – найти водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения, а также тех, кто сел за руль в пьяном состоянии.

Дополнительные экипажи от управления ГИБДД из Рязани направят в районы области для помощи местным подразделениям.

Инспекторы ДПС будут выявлять и пресекать нарушения как во время стандартного патрулирования и постовой службы, так и с использованием специальных транспортных средств скрытого патрулирования.

ВАЖНО!

Если вы стали свидетелем грубого нарушения правил дорожного движения, в том числе пьяного вождения, звоните по телефонам: (4912) 29-74-54, 29-74-64 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!