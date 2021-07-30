На улице Циолковского сбили молодого рязанца на мопеде. Фото: 62.мвд.рф

29 июля на улице Циолковского в Рязани случилась авария с участием мопеда. Подробности опубликовала областная Госавтоинспекция.

Предварительно виновником считают 21-летнего водителя «Лады Весты». Примерно в 17:44 у дома №6 он, поворачивая налево, не пропустил сверстника на мопеде Racer, который ехал во встречном направлении.

«В результате происшествия водитель мопеда получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь», - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД по Рязанской области.

Предварительно виновником считают 21-летнего водителя «Лады Весты». Фото: 62.мвд.рф

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