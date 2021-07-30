После исчезновения девочек 15 и 16 лет в Рязанской области возбудили дело

Ульяна Фокина (слева) и Кристина Таланина (справа).

Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения Кристины Таланиной (16 лет) и Ульяны Фокиной (15 лет). 20 июля девочки самовольно покинули оздоровительный лагерь «Ласточка» в деревне Лесное Касимовского района, и с тех пор неизвестно, где они находятся.

Как оказалось, Кристина и Ульяна – воспитанницы Солотчинской школы-интерната для сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей. Дело возбуждено по признакам убийства, однако в пресс-службе областного СК СКР пояснили, что это сделано «для проведения следственно-оперативных мероприятий с целью установления обстоятельств исчезновения подростков и их розыска».

«Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых либо обстоятельствах их исчезновения, просьба сообщить по телефонам: 8(910)906-11-41, 8(49131) 2-24-64», - обратились ко всем в Следственном комитете.

Напомним, ранее о розыске девочек объявила полиция, ориентировку публиковал поисково-спасетельный отряд «Мещера». Добровольцы продолжают участвовать в поисках совместно с правоохранительными органами.

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