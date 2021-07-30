Рязанцев предупредили о сильных дождях, грозах и граде

Рязанское управление МЧС предупредило об очередном ухудшении погоды, основываясь на данных Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Согласно полученной информации, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 30 июля на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, сильные порывы ветра (до 17 метров в секунду), кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах возможен град.
УМЧС России по Рязанской области просит жителей региона соблюдать простые правила безопасности:
- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями;
- ограничить время нахождения на улице;
- держать наготове электрический фонарь;
- не пользоваться для освещения открытым огнем.
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