Мэрия разрешила увеличить высотность зданий в Солотче.

Администрация Рязани рассмотрела обращение ЗАО «Дружба» и разрешила обществу отклониться от предельных параметров разрешенного строительства. Соответствующую подпись в постановлении оставила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Речь идет о строительстве на земельном участке с кадастровым номером 62:29:0150005:2069, площадь участка - 25830 кв. метров.

Теперь в зоне многоквартирной жилой застройки зданиями малой и средней этажности (2-4 этажа) установлена предельная высота зданий и строений - 16,4 метров.

В марте в социальных сетях, в частности – в НРВК, проходила информация, что на указанном земельном участке для строительства пятиэтажных жилых домов на месте санатория «Дружба» вырубят 10000 кв. метров соснового леса. Тогда, по результатам публичных слушаний, чиновники отказали.

Официально застройщик просил мэрию увеличить максимальную плотность застройки с 5000 кв. м/га до 5480 кв. м/га и установить предельную высоту зданий и строений - 16,4 метров. Мэрия отказала в связи с «отсутствием информации о соблюдении требований технических регламентов».

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